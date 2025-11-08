В Британии военные попали в больницу после испытаний новых бронемашин

Военные Великобритании начали терять слух после испытаний новых бронемашин Ajax

Британские военнослужащие стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Это случилось после того, как прошли испытания новых боевых бронированных машин Ajax, о чем сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

По его информации, речь идет о «небольшом числе» военнослужащих, телеканал заявляет о несистемном характере данных случаев. Между тем, подчеркивается, что солдаты Великобритании не один раз жаловались на проблемы со слухом после длительного использования Ajax, сейчас они продолжают обращаться за помощью к медикам. Часть из них оказались вынуждены пройти обследования, когда летом 2025 года испытания завершились.

Как уточняется, Соединенное Королевство заключило контракта, согласно которому будут созданы 589 машин Ajax. Его оформили еще в 2014 году, поставки должны были начать в 2017 году, однако случилось это только в нынешнем году.

Испытания дважды приходилось приостанавливать из-за ряда проблем, например, в связи с тем, что экипаж стал испытывать проблемы со слухом. Помимо прочего, военнослужащие жаловались на отеки суставов. Специалисты считают, что это связано с конструктивными дефектами машин, вызванными чрезмерной вибрацией, которая не позволяет вести стрельбу во время движения.

