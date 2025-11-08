Мир
03:01, 8 ноября 2025Мир

В Британии военные попали в больницу после испытаний новых бронемашин

Военные Великобритании начали терять слух после испытаний новых бронемашин Ajax
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Британские военнослужащие стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Это случилось после того, как прошли испытания новых боевых бронированных машин Ajax, о чем сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

По его информации, речь идет о «небольшом числе» военнослужащих, телеканал заявляет о несистемном характере данных случаев. Между тем, подчеркивается, что солдаты Великобритании не один раз жаловались на проблемы со слухом после длительного использования Ajax, сейчас они продолжают обращаться за помощью к медикам. Часть из них оказались вынуждены пройти обследования, когда летом 2025 года испытания завершились.

Как уточняется, Соединенное Королевство заключило контракта, согласно которому будут созданы 589 машин Ajax. Его оформили еще в 2014 году, поставки должны были начать в 2017 году, однако случилось это только в нынешнем году.

Испытания дважды приходилось приостанавливать из-за ряда проблем, например, в связи с тем, что экипаж стал испытывать проблемы со слухом. Помимо прочего, военнослужащие жаловались на отеки суставов. Специалисты считают, что это связано с конструктивными дефектами машин, вызванными чрезмерной вибрацией, которая не позволяет вести стрельбу во время движения.

Ранее сообщалось, что украинцы начали распродавать в интернете военную помощь Британии. Речь идет об экипировке — одежде, спальных мешках и даже маскировочных сетях.

