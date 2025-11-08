Мир
06:05, 8 ноября 2025

В ЕС рассказали о стычке Каллас и фон дер Ляйен

Politico: Каллас не смогла вернуть врага фон дер Ляйен в Брюссель
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра — «главного врага» руководителя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. О стычке между лидерами ЕС сообщает Politico.

Утверждается, что Каллас хотела назначить Зельмайра своим ближайшим советником, что позволило бы «укрепить ее власть», однако противодействие со стороны ЕК ударило по его кандидатуре. Из-за этого главный критик фон дер Ляйен остался послом ЕС в Ватикане, а Каллас потерпела поражение в схватке за влияние.

«[В случае назначения Зельмайр] был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле он был бы таким монстром и для Каллас», — указано в сообщении.

Ранее о ссоре Каллас и фон дер Ляйен сообщила немецкая газета Die Welt. Уточняется, что Каллас потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.

