В Харькове и Полтаве зафиксировали резкие скачки напряжения

В Харькове и Полтаве сообщают о резких скачках напряжения

В Харькове и Полтаве фиксируют резкие скачки напряжения. Власти призывают граждан выключить электроприборы, информирует Telegram-канал «Страна.ua».

В свою очередь, RT со ссылкой на украинские каналы пишет, что скачки напряжения также наблюдаются в Киеве и Сумах.

Ранее сообщалось, что жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались перед отключением света в городе. Загадочное голубое свечение могло быть следствием скачков напряжения в городе, о которых пишут украинские паблики.

До этого стало известно, что Киев погрузился во тьму после ночных ударов ВС России. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала обстановку в энергосистеме как «очень сложную»