В НАТО неожиданно высказались о возможном поражении России

Генерал Бертолини: Перспектива стратегического поражения нависла над самим НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Перспектива стратегического поражения сейчас нависла над самим НАТО, а не над Россией. Неожиданное высказывание сделал отставной генерал альянса Марко Бертолини в интервью L’antidiplomatico.

«Окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к "стратегическому поражению" Москвы. Стратегическое поражение, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — сказал он.

По его словам, даже в США понимают, что дальнейшая эскалация невыгодна Западу, из-за чего американский президент Дональд Трамп отказался от однозначно агрессивной риторики против РФ. Бертолини подчеркнул, что украинский конфликт «несомненно не закончится» поражением Москвы.

Ранее немецкий генерал Александр Зольфранк заявил, что Российские войска могут нанести удар по странам НАТО в самое ближайшее время. «Если взглянуть на нынешние возможности России, то она может начать атаку на территорию НАТО уже завтра», — подчеркнул он.

