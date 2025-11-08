В России начали бороться за право быть Лабубу

ТАСС: Девять компаний вступили в борьбу за регистрацию знака Лабубу в России

Девять российских компаний «соревнуются» между собой в попытке зарегистрировать знак популярной мягкой куклы Лабубу. Предприниматели хотят выпускать под этим брендом игрушки, косметику, алкоголь и даже исследовательские аппараты, узнал корреспондент ТАСС.

Соответствующие заявки поступили с мая по август 2025 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Компании проходят в ведомстве экспертизу заявленного обозначения.

Помимо китайского производителя Pop Mart, о праве на использование бренда в России заявили производитель вина «Лоза Ставрополья», производитель оптических приборов, фото- и кинооборудования «Юань Хайлян» и другие. Была и десятая заявка от косметической компании Natura Siberica, однако в сентябре Роспатент ее отозвал по просьбе фирмы.

Кроме вышеперечисленного, компании хотели бы выпускать под известным брендом товары гигиены, одежду и текстиль. Некоторые даже задумались над тем, чтобы использовать его для создания научных и исследовательских аппаратов, а также для оборудования по спасению и защите.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что выручка производителя кукол Лабубу выросла на 250 процентов из-за глобальной мании. Между тем, продажи трендовой монструозной игрушки компании Pop Mart на зарубежных рынках подскочили на целых 370 процентов.