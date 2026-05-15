06:19, 15 мая 2026

На Западе оценили вероятность войны России с Европой

Аналитик Робертс заявил, что для России нет смысла начинать войну с Европой
Марина Совина (ночной редактор)

Политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс заявил, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Европы. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Робертс оценил вероятность войны России с Европой и подчеркнул, что у Москвы нет намерений начинать конфликт.

«У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Это просто не имеет смысла. <…> Им это ничего не даст. А вот от торговли, от заключения сделок они как раз выигрывают», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Россией. Он также напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года.

