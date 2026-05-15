06:31, 15 мая 2026РоссияЭксклюзив

Желание Европы вести диалог с Россией объяснили

Политолог Оленченко: Европа хочет диалога с РФ из-за страха остаться в стороне
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европе начали чаще говорить о переговорах с Россией из-за страха отстать от поезда, заявил политолог Владимир Оленченко. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Президент Финляндии Александр Стубб ранее призвал европейских лидеров совместно выбрать формат диалога с Россией. По его словам, переговоры с Москвой соответствуют интересам стран Европы.

«Если выражаться фигурально, то [в Европе] боятся отстать от поезда. В том смысле, что, судя по всему, переговоры между Россией и Украиной неизбежны уже в ближайшее время. И переговоры, безусловно, завершатся достижением мирного соглашения. Тогда вся активность Евросоюза и ряда европейских лидеров окажется никчемной», — сказал Оленченко.

Европа хочет получить для себя что-нибудь или представить будущее соглашение, как свое достижение, отметил политолог.

«Другой мотив заключается в том, что между самими странами нарастают разного рода противоречия. Они отчасти связаны с очень неважным экономическим положением в Европе и тем, что пока не видно перспектив решения энергетического кризиса, и им хочется как бы заранее как-то подстраховаться», — пояснил Оленченко.

По его мнению, именно поэтому страны Западной Европы так стремятся к переговорам с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза (ЕС) бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впоследствии издание Der Spiegel сообщило, что правящая коалиция в ФРГ считает возможной отправку на переговоры России и ЕС дуэта Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

