В России предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

Власова предложила включить скрининг на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Вероника Власова предложила включить скрининг на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста, поскольку данная болезнь представляет серьезную угрозу для их здоровья. Она рассказала об этом РИА Новости.

Как объяснила парламентарий, ХОБЛ — серьезная и недооцененная угроза для женского репродуктивного здоровья. Власова отметила, что особую роль в развитии болезни играет табакокурение.

Она указала, что женщины оказываются более чувствительными к воздействию табачного дыма, а ХОБЛ у них сопровождается выраженными гормональными нарушениями, влияющими на способность к зачатию и на течение беременности. Даже пассивное курение в домашних условиях может вызывать снижение уровня насыщения крови кислородом у беременных на 3–5 процентов и провоцировать нарушение функции внешнего дыхания, добавила Власова.

Ранее торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов рассказал, что риск рака легких у некоторых людей в несколько раз выше обычных показателей. По словам врача, есть три главных фактора развития рака легких. Первым он назвал курение, особенно у женщин, так как у них сильнее повреждаются ДНК и структура клеток.