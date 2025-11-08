Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:03, 8 ноября 2025Россия

В России сделали один вывод после встречи Трампа и Орбана

Пушков: Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для встречи с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вероятно, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта в качестве места для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такой вывод после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США сделал российский сенатор Алексей Пушков, он написал об этом в Telegram-канале.

Комментируя встречу Орбана с Трампом, он выразил мнение, что визит оказался весьма продуктивным. Сенатор отметил, что США освободили Венгрию от санкций, разрешив закупать российские энергоносители.

«Трамп и Орбан обсудили также перспективу встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Накануне визита в США подтвердил, что встреча может состояться в недалеком будущем. Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи», — написал Пушков.

Ранее Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России

    Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей

    Мать Зеленского рассказала о его любимой мясорубке

    По Украине нанесен массированный удар

    Работников российского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве

    В России сделали один вывод после встречи Трампа и Орбана

    В базу «Миротворца» попали двухлетние и трехлетние российские дети

    Орбан высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Полпред президента Трутнев рассказал о своем бое с ВСУ под Угледаром

    Шумный россиянин остался без жилья после иска от соседей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости