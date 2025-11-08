В России сделали один вывод после встречи Трампа и Орбана

Пушков: Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для встречи с Путиным

Вероятно, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта в качестве места для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такой вывод после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США сделал российский сенатор Алексей Пушков, он написал об этом в Telegram-канале.

Комментируя встречу Орбана с Трампом, он выразил мнение, что визит оказался весьма продуктивным. Сенатор отметил, что США освободили Венгрию от санкций, разрешив закупать российские энергоносители.

«Трамп и Орбан обсудили также перспективу встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Накануне визита в США подтвердил, что встреча может состояться в недалеком будущем. Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи», — написал Пушков.

Ранее Орбан заявил, что встреча президентов России и США в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.