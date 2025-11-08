В США анонсировали скорое взятие под контроль Красноармейска российскими войсками

CNN: Российские войска скоро окончательно возьмут под контроль Красноармейск

Российские войска, похоже, в ближайшее время окончательно возьмут под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом говорится в материале CNN, авторы которого отмечают, что в последние дни бои в городе активизировались.

В то время как Киев опровергает заявления РФ об окружении представителей ВСУ, сами украинские военные на местах «описывают все более мрачную реальность», говорится в репортаже СМИ США, авторы которого анонсируют перелом боев в Красноармейске.

«Мы почти окружены, но мы к этому привыкли», — цитирует телеканал анонимного командира украинского батальона. Другие его собеседники указали на высокую интенсивность наступления российский частей, за которой не поспевают операторы беспилотников ВСУ, «обстрелы из всех видов оружия» и отсутствие подкрепления.

По данным российских Telegram-каналов, освещающих ход СВО, военные РФ сейчас контролируют свыше 85 процентов территории города и, заняв большую часть его центра, начали зачистку окраин.