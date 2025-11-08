Бывший СССР
ВСУ начали массово терять дроны в Сумской области

РИА Новости: ВСУ теряют большое число дронов и артиллерии в Сумской области
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне бедственного положения в Сумской области стали терять большое число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерии, пытаясь вернуть контроль над территориями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным издания, в этом регионе командование ВСУ пытается задействовать все имеющиеся средства.

«Помимо большого количества БПЛА сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров», — добавил собеседник агентства. Подчеркивается, что большинство из них уничтожается.

В Сумской области российские войска создали зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Такой шаг стал результатом нападения ВСУ на Курскую область.

Ранее вскрылось, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой людей в Сумской области. По данным силовиков, украинские войска начали привлекать на удержание позиций личный состав инженерных подразделений.

При этом параллельно украинские формирования принялись возводить линию обороны на сумском направлении в связи с наступлением армии России. Как отмечалось, командование противника перебрасывает резервы на этот участок фронта.

