Скончался экс-ведущий программы Top Gear

Экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет

Британский телевизионный журналист и ведущий Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уилсон скончался в субботу, 8 ноября, после непродолжительной борьбы с раком легких. В сообщении телеканала отмечается, что Квентин Уилсон «принес радость вождения автомобиля, от двигателя внутреннего сгорания до электрического, в наши гостиные».

Квентин Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. В 1991 году он начал работать на телеканале BBC в качестве соведущего передачи Top Gear вместе с Джереми Кларксоном. До 2001 года он появлялся в передаче в качестве эксперта по подержанным автомобилям. После ухода с BBC Уилсон перешел на телеканал Channel 5, где вел передачу Fifth Gear.

