Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 8 ноября 2025Интернет и СМИ

Скончался экс-ведущий программы Top Gear

Экс-ведущий Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tristan Fewings / Getty Images for The Classic Car Show

Британский телевизионный журналист и ведущий Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уилсон скончался в субботу, 8 ноября, после непродолжительной борьбы с раком легких. В сообщении телеканала отмечается, что Квентин Уилсон «принес радость вождения автомобиля, от двигателя внутреннего сгорания до электрического, в наши гостиные».

Квентин Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. В 1991 году он начал работать на телеканале BBC в качестве соведущего передачи Top Gear вместе с Джереми Кларксоном. До 2001 года он появлялся в передаче в качестве эксперта по подержанным автомобилям. После ухода с BBC Уилсон перешел на телеканал Channel 5, где вел передачу Fifth Gear.

8 ноября стало известно о смерти художника Павла Никонова. Советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации, академик и член Президиума РАХ умер на 96-м году жизни.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Почти окруженный армией России Димитров в ДНР сняли на видео

    Водитель с красным шариком вылетел на встречку и устроил массовое ДТП в Москве

    Украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в российском регионе

    Запорожье и Харьков остались без света

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Бой ВСУ и армии РФ на экстремально близкой дистанции сняли на видео

    В Германии депутаты поссорились из-за поездки в Россию

    На Украине возобновили работу все пограничные пункты пропуска

    Появились новые детали о диагнозе сына Плющенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости