Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

Замглавы МО РФ Горемыкин встретился в Пхеньяне с министром обороны КНДР

Посетивший с визитом Северную Корею замминистра обороны России генерал Виктор Горемыкин встретился в Пхеньяне с главой военного ведомства КНДР Но Гван Чхолем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском министерстве отметили, что в ходе встречи обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в вооруженных силах двух стран. По словам Горемыкина, братские связи России и КНДР сейчас активно расширяются по многим направлениям.

Также участники российской делегации в том числе посетили в КНДР довузовское Мангендэское революционное училище, где обучаются дети военнослужащих Корейской Народной Армии и возложили цветы к монументу «Освобождение», посвященному освобождению от японской оккупации в 1945 году, который, напомнили в Минобороны, был установлен в память о советских солдатах, отдавших свои жизни за свободу и независимость корейского народа.

В октябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что во время визита поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от формирований ВСУ.