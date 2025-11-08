Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 8 ноября 2025Мир

Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

Замглавы МО РФ Горемыкин встретился в Пхеньяне с министром обороны КНДР
Дмитрий Воронин

Фото: KCNA / Reuters

Посетивший с визитом Северную Корею замминистра обороны России генерал Виктор Горемыкин встретился в Пхеньяне с главой военного ведомства КНДР Но Гван Чхолем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском министерстве отметили, что в ходе встречи обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в вооруженных силах двух стран. По словам Горемыкина, братские связи России и КНДР сейчас активно расширяются по многим направлениям.

Также участники российской делегации в том числе посетили в КНДР довузовское Мангендэское революционное училище, где обучаются дети военнослужащих Корейской Народной Армии и возложили цветы к монументу «Освобождение», посвященному освобождению от японской оккупации в 1945 году, который, напомнили в Минобороны, был установлен в память о советских солдатах, отдавших свои жизни за свободу и независимость корейского народа.

В октябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что во время визита поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от формирований ВСУ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра с помощью ИИ

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости