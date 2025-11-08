Бывший СССР
21:24, 8 ноября 2025Бывший СССР

Запорожье и Харьков остались без света

В Запорожье и Харькове произошел блэкаут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Запорожье и Харьков погрузились во тьму. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинские СМИ.

«Электричество массово исчезает. Кромешная тьма опускается на украинские города», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что в Харькове граждане начали использовать налобные фонари.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» в соцсетях сообщила, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны приостановили работу. Так, станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

В ночь на субботу, 8 ноября, Украина пережила самую масштабную с начала спецоперации атаку гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

