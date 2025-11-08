Мир
16:01, 8 ноября 2025Мир

Зеленскому предрекли необходимость оправдываться из-за одного его решения

Spectator: Зеленскому придется оправдываться из-за раздачи денег Запада
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, придется оправдываться за раздачу денег, переданных странами Запада в рамках помощи. Об этом пишет британское издание The Spectator.

«Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги», — говорится в статье.

Как отмечает автор материала, в то время, как Украина испытывает нехватку бюджетных средств, Зеленский принял решение выплачивать гражданам по тысяче гривен и предоставлять бесплатный проезд на поездах. Издание подчеркивает, что эти средства можно было бы потратить на оборону.

Ранее «Политика Страны» обратила внимание на критику этих инициатив Зеленского. Издание привело комментарий нардепа Ярослава Железняка, который заметил, что «денег на поднятие зарплат военным нет», зато они имеются на «зимнюю тысячу». В свою очередь, глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко выразил мнение, что для начала Киеву следовало бы «нормально кормить раненых в поездах».

Свежая Россия
    Последние новости

