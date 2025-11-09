Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:14, 9 ноября 2025Бывший СССР

Азаров предрек Украине разрушение при Зеленском

Экс-премьер Азаров: Сохранение власти за Зеленским грозит Украине разрушением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров . Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к уничтожению страны и ее народа, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Он напомнил, что Зеленский находится у власти 6,5 лет. «Если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение ее народа», — предрек он.

По мнению Азарова, если это не доходит до украинцев, «пусть избирают, кого хотят, даже Зеленского». Сохранение власти за Зеленским грозит Украине катастрофой, считает он.

Ранее Азаров заявил, что Зеленского может ждать судьба экс-президента Виктора Януковича.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    Главком ВСУ объяснил российский удар по плацу во время награждения взломанным чатом

    Азаров предрек Украине разрушение при Зеленском

    Назван способ научить ребенка плавать за 45 минут

    Военкор оценил положение ВСУ в районе Красноармейска

    На севере Украины зафиксировали «чрезвычайную ситуацию военного характера»

    В Раде предрекли судьбу Зеленского

    В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков

    Дандыкин высказался о положении ВСУ в Красноармейске

    Посещение делегацией НАТО бригады «Хартия» назвали плохим сигналом для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости