Экс-премьер Азаров: Сохранение власти за Зеленским грозит Украине разрушением

Украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к уничтожению страны и ее народа, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Он напомнил, что Зеленский находится у власти 6,5 лет. «Если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение ее народа», — предрек он.

По мнению Азарова, если это не доходит до украинцев, «пусть избирают, кого хотят, даже Зеленского». Сохранение власти за Зеленским грозит Украине катастрофой, считает он.

Ранее Азаров заявил, что Зеленского может ждать судьба экс-президента Виктора Януковича.