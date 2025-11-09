Бывший игрок сборной России спрогнозировал точный счет в матче «Краснодара» с «Балтикой»

Алексей Герасименко: «Краснодар» победит «Балтику» со счетом 2:1

Матч России по футболу среди клубов "Краснодар" и "Балтика" . Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Алексей Герасименко спрогнозировал точный счет в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Балтикой». Об этом сообщает Metaratings.

По мнению экс-форварда, «горожане» одержат победу со счетом 2:1. «Они набрали хороший ход, все футболисты без исключения, которые выходят, выглядят неплохо», — заявил Герасименко.

По мнению бывшего футболиста, игра будет тяжелой и вязкой. «Но "Краснодар" выиграет, они претенденты на золото», — добавил Герасименко.

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября, и начнется в 19:45 по московскому времени. На счет 2:1 в пользу Краснодара букмекеры принимают ставки с коэффициентом 11,0.