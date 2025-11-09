Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города через ИИ

В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра Парахина с помощью ИИ

Депутат орловского облсовета Руслан Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра города Юрия Парахина с помощью искусственного интеллекта. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах люди держат плакаты и просят отставки мэра за «лысые» деревья в городе, долги у школ, а также провал транспорта.

РИА Новости сделало запрос в пресс-службу администрации города. Она ответила, что данный поступок является сомнительным методом привлечения внимания. Помимо этого, в мэрии подчеркнули, что созданное видео похоже на фейки, создающиеся Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) для дестабилизации обстановки в стране.

До этого в социальных сетях появилось видео, на котором похожая на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину фигура заявила о необходимости с марта 2025 года временно заморозить вклады населения. Банк России назвал видео фейковым.