Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:39, 9 ноября 2025Россия

Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города через ИИ

В Орле депутат сгенерировал видео митинга против мэра Парахина с помощью ИИ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Депутат орловского облсовета Руслан Перелыгин сгенерировал видео митинга против мэра города Юрия Парахина с помощью искусственного интеллекта. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах люди держат плакаты и просят отставки мэра за «лысые» деревья в городе, долги у школ, а также провал транспорта.

РИА Новости сделало запрос в пресс-службу администрации города. Она ответила, что данный поступок является сомнительным методом привлечения внимания. Помимо этого, в мэрии подчеркнули, что созданное видео похоже на фейки, создающиеся Центром информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) для дестабилизации обстановки в стране.

До этого в социальных сетях появилось видео, на котором похожая на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину фигура заявила о необходимости с марта 2025 года временно заморозить вклады населения. Банк России назвал видео фейковым.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Паром Seabridge после трехдневного простоя отправился обратно в Турцию

    В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагогов

    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города через ИИ

    Рютте поймали на противоречиях из-за ядерной риторики России

    Сенатор раскритиковал генсека НАТО после слов о России

    Арабские страны отказались восстанавливать Газу на условиях США

    Назван ведущий к онкологическому заболеванию «красный флаг» организма

    В администрации Трампа назвали фейком одно популярное британское СМИ

    Глава Пентагона указал на слишком медленную скорость поставки оружия союзникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости