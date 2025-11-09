Спорт
Футболист «Динамо» рассказал о стыде из-за результатов команды

Футболист «Динамо» Сергеев рассказал о стыде из-за результатов команды
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок отметил, что испытывает чувство стыда. «Мы ждали от себя большего и сейчас идем не на том месте, где хотим быть. Будем работать», — добавил футболист.

Ранее «Динамо» на своем поле проиграло «Акрону» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого москвичи опустились на 10-е место в турнирной таблице.

Сергеев провел 15 матчей в нынешнем сезоне РПЛ. Форвард забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

    Все новости