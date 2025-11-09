Мир
17:37, 9 ноября 2025Мир

Германия продаст предназначенные для Украины танки

Германия решила продать Бразилии танки, от которых отказалась Украина
Андрей Шеньшаков

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5, от которых отказалась Украина. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на западные СМИ.

По информации источника, речь о крупной партии из 65 танков и 78 БМП, которые ранее отремонтировали и обновили на площадке немецкой компании KNDS. Официальных подтверждений отказа Украины от такого большого количества техники не было.

Известно, что в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пике находился 81 танк Leopard 2. Часть машин уже повреждена или уничтожена. Кроме того, западные аналитические порталы визуально подтверждали потерю Украиной 42 машин.

Ранее стало известно, что танковые батальоны Вооруженных сил Украины очень низко обеспечены бронетехникой, несмотря на поставки западных союзников и значительные военные траты.

