Кнайсль сообщила о сильном украинском лобби в Конгрессе США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в американском Конгрессе на позицию Соединенных Штатов в вопросе урегулирования конфликта. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.

«Я даже не могу сказать, не хочу спекулировать (смогут ли РФ и США прийти к общей позиции по украинскому вопросу — прим. "Ленты.ру"). Но что мы увидели в последнее время, так это то, что многое зависит от Конгресса», — отметила она.

Кнайсль объяснила, что администрация может поменяться, но остаются члены Конгресса. И в этом месте очень сильно украинское лобби, добавила она.

Ранее Карин Кнайсль заявила, что лучшим результатом переговоров российской и американской делегаций стал бы проект надежного двустороннего соглашения о торговле между Москвой и Вашингтоном.

В октябре президент Штатов Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

