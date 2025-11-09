Бывший СССР
Коллапс энергетики на Украине после ударов России назвали «только началом»

Экс-советник Кучмы Соскин назвал удары России по ТЭС Украины только началом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал атаку России на территорию Украины в ночь на 8 ноября. Его слова приводит РИА Новости.

Соскин назвал удары России по государственным теплоэлектростанциям (ТЭС) Украины только началом. По его мнению, коллапс в энергетике повлечет за собой еще более негативные последствия.

«Все идет к полному краху. Эта атака, по сути, — уничтожение всей энергетической системы Украины. И это только начало, будет еще хуже» — предупредил он.

Политолог подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский при этом не говорит о внутренних проблемах, а «рассказывает, что все классно».

Об остановке всех государственных ТЭС Украины сообщалось в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, российские военные выпустили по республике минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотников.

