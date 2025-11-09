Лавров сравнил европейцев с пиратами из-за попыток конфисковать активы России

В европейцах проснулись инстинкты колонизаторов и пиратов. Так министр иностранных дел России объяснил попытки ЕС конфисковать замороженные российские активы. Руководителя главного внешнеполитического ведомства России процитировало РИА Новости.

По его словам, изъятие российских денег, не спасет Украину, которая не сможет вернуть никакие долги. В свою очередь, Россия ответит на такую конфискацию адекватно. До тех пор, у Брюсселя есть время образумиться и отказаться от затеянной им авантюры.

Лавров подчеркнул, что у Евросоюза нет легального способа отъема российских активов. А попытки сделать это есть открытый обман и грабеж.

«Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов», — сказал министр иностранных дел.

Ране премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его страна не станет принимать участие ни в каких юридических или финансовых механизмах, целью которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине.