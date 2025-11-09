Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:38, 9 ноября 2025Экономика

Лавров объяснил действия европейцев инстинктами пиратов

Лавров сравнил европейцев с пиратами из-за попыток конфисковать активы России
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В европейцах проснулись инстинкты колонизаторов и пиратов. Так министр иностранных дел России объяснил попытки ЕС конфисковать замороженные российские активы. Руководителя главного внешнеполитического ведомства России процитировало РИА Новости.

По его словам, изъятие российских денег, не спасет Украину, которая не сможет вернуть никакие долги. В свою очередь, Россия ответит на такую конфискацию адекватно. До тех пор, у Брюсселя есть время образумиться и отказаться от затеянной им авантюры.

Лавров подчеркнул, что у Евросоюза нет легального способа отъема российских активов. А попытки сделать это есть открытый обман и грабеж.

«Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов», — сказал министр иностранных дел.

Ране премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что его страна не станет принимать участие ни в каких юридических или финансовых механизмах, целью которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Генерал и адмирал США поиграли с сирийским президентом

    Лавров объяснил действия европейцев инстинктами пиратов

    Налоговики заинтересовались одной категорией москвичей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости