Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео

Опубликовано видео мощного пожара на трансформаторной подстанции в Полтаве

Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Труха⚡️Україна».

Подчеркивается, что объект не выдержал напряжения. Кроме того, уточняется, что в городе произошел скачок напряжения до 660 вольт.

До этого странные вспышки на фоне скачкой напряжения в Полтаве сняли на видео.

Ранее сообщалось, что жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались перед отключением света в городе. Загадочное голубое свечение могло быть следствием скачков напряжения в городе, о которых пишут украинские паблики.