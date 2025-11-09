Бывший СССР
Странные вспышки в Полтаве сняли на видео

Странные вспышки на фоне скачкой напряжения в Полтаве сняли на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Странные вспышки на фоне скачкой напряжения в Полтаве сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Уточняется, что в Полтаве, Харькове и Киеве наблюдаются значительные скачки напряжения, вызывающие в некоторых местах возгорание.

Ранее сообщалось, что жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались перед отключением света в городе. Загадочное голубое свечение могло быть следствием скачков напряжения в городе, о которых пишут украинские паблики.

