На Украине отменили Романовых

На Украине признали род Романовых символом пропаганды «российского империализма»

На Украине признали род Романовых символом пропаганды «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

Местные власти, в соответствии с законом, обязуются «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, которые связаны с именем любого из династии Романовых.

Ранее украинский институт национальной памяти признал личность и подвиг Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой «российского империализма».

До этого стало известно, что на Украине собираются переименовать 700 населенных пунктов. Уточняется, что это необходимо «с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствия законам про деколонизацию».