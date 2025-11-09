На Украине отменили Романовых

На Украине признали род Романовых символом пропаганды «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.
Местные власти, в соответствии с законом, обязуются «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, которые связаны с именем любого из династии Романовых.
Ранее украинский институт национальной памяти признал личность и подвиг Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой «российского империализма».
До этого стало известно, что на Украине собираются переименовать 700 населенных пунктов. Уточняется, что это необходимо «с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствия законам про деколонизацию».