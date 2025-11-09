На Западе жестко раскритиковали Каллас за ее слова о роли СССР во Второй мировой войне

BZ: Каллас проигнорировала вклад СССР в победу над нацизмом

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас проигнорировала вклад СССР в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны и ставит под сомнение вклад России и Китая. Об этом заявил депутат Европарламента Фабио Де Мази, передает газета Berliner Zeitung (BZ).

В частности, парламентарий направил запрос Каллас по вопросу заявлений, которые она позволила себе в сентябре. По словам Де Мази, еврочиновник «в своем ответе не в состоянии упомянуть о гибели 27 миллионах советских граждан, среди которых было много украинцев». Он также раскритиковал ее за нежелание вспомнить Сталинградскую битву.

При этом Каллас заявила, что Вторая мировая война привела к «болезненному расколу» в Европе и указала на то, что «для многих европейцев окончание конфликта не стало свободой, но принесло новое угнетение». Депутат Европарламента назвал подобные слова «поразительными».

4 сентября Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом во время Второй мировой войны, назвав его «чем-то новеньким». Она назвала слова о вкладе двух стран в победу «кремлевским нарративом».