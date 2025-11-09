Назван фаворит матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Букмекеры назвали «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Ливерпулем»

Букмекеры назвали фаворита матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Ливерпуль». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению экспертов, победу должен одержать «Манчестер Сити». Коэффициент на это событие составляет 1,96. Победа Ливерпуля оценивается коэффициентом 3,65. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,10.

Букмекеры также ожидают результативный матч. На то, что в игре будет забито больше двух голов, можно поставить с коэффициентом 1,46. Наиболее вероятным автором гола называется форвард «Сити» Эрлинг Холанд. Если он забьет, сыграет ставка с коэффициентом 1,76.

Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.