Неудачную попытку ВСУ атаковать многоэтажку в Димитрове сняли на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать дроном многоэтажку в Димитрове (украинское название — Мирноград), но потерпели неудачу. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По мнению автора публикации, это свидетельствует о том, что российским войскам удалось добраться до первых домов.

Уточняется, что на северной окраине Димитрова уже фиксируются российские штурмовики на мотоциклах. Также армия России продолжает продвижение в северо-восточных кварталах.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что украинские бойцы лишились возможности выйти из Красноармейска и вывести личный состав. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли последние пути отхода из города.