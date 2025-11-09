Бывший СССР
Неудачную попытку ВСУ атаковать многоэтажку в Димитрове сняли на видео

Неудачная попытка атаки многоэтажки в Димитрове дроном ВСУ попала на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: Telegram-канал / «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать дроном многоэтажку в Димитрове (украинское название — Мирноград), но потерпели неудачу. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По мнению автора публикации, это свидетельствует о том, что российским войскам удалось добраться до первых домов.

Уточняется, что на северной окраине Димитрова уже фиксируются российские штурмовики на мотоциклах. Также армия России продолжает продвижение в северо-восточных кварталах.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что украинские бойцы лишились возможности выйти из Красноармейска и вывести личный состав. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли последние пути отхода из города.

