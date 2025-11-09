Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:44, 9 ноября 2025Силовые структуры

Порядка 10 человек арестовали за взаимодействие с СБУ

РИА Новости: Порядка 10 человек арестовали в России за взаимодействие с СБУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Порядка 10 россиян и иностранцев арестовали в России за взаимодействие со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с расследованием дела.

«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ», — рассказал источник.

Ранее Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Орбан проигнорировал Белый дом с его опровержениями про санкции

    Россиянам рассказали о запрещенных объектах на собственных дачах

    Западный аналитик рассказал о большой иллюзии Зеленского

    Столтенберг оценил шансы начала третьей мировой войны из-за Украины

    Порядка 10 человек арестовали за взаимодействие с СБУ

    Экс-замглавы транспортного СК не отпустили на СВО

    Автомобилистов предупредили о лишении прав за нечитаемые номера

    ВС России атаковали Украину беспилотниками

    Пленный боец ВСУ объяснил нежелание командования признавать погибших

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости