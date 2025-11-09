Порядка 10 человек арестовали за взаимодействие с СБУ

РИА Новости: Порядка 10 человек арестовали в России за взаимодействие с СБУ

Порядка 10 россиян и иностранцев арестовали в России за взаимодействие со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с расследованием дела.

«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ», — рассказал источник.

Ранее Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.