Порядка 10 человек арестовали за взаимодействие с СБУ

Порядка 10 россиян и иностранцев арестовали в России за взаимодействие со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с расследованием дела.
«Почти десяти гражданам РФ и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ», — рассказал источник.
Ранее Верховный суд (ВС) России дал рекомендации нижестоящим инстанциям по назначению наказаний за государственную измену, указав не учитывать смягчающие обстоятельства при определенных условиях.