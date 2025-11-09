Спорт
Призер ОИ-2004 назвал футбол самым бесполезным видом спорта

Дзюдоист Дмитрий Носов: Футбол — самый бесполезный вид спорта
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо в категории до 81 килограмм Дмитрий Носов в интервью «Mash на спорте» назвал футбол самым бесполезным и травмоопасным видом спорта.

На вопрос футбол или дзюдо, Носов, конечно же, ответил — дзюдо. А самым полезным видом спорта дзюдоист назвал тот, «которым занимается президент вашей страны».

Дмитрий Носов помимо этого, ответил еще на 44 вопроса. В том числе прокомментировал распространение слухов о его отношениях с Еленой Исинбаевой. Носов отметил, что это даже вызвало у него желание применить физическую силу к журналисту, запустившему слухи.

Ранее же четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил об уничтожающих РПЛ «гастарбайтерах».

