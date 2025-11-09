Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 9 ноября 2025Россия

Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

Минздрав назвал тяжелым состояние пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Telegram-канал МВД Крым

Состояние детей, которые пострадали в смертельном ДТП на Крымском мосту, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщил Минздрав Крыма, передает ТАСС.

По его словам, пострадавших 2015 и 2013 годов рождения госпитализировали в Керченскую больницу имени Пирогова. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Авария на автомобильной части Крымского моста произошла вечером 8 ноября. Мужчина за рулем Mercedes двигался со стороны Тамани и решил опередить пассажирский автобус, который следовал по маршруту КраснодарСевастополь. Водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась. Жертвами аварии стали два человека, еще двое детей пострадали.

В начале ноября под Волгодонском произошло смертельное ДТП с детской хоккейной командой. Жертвами аварии стали два человека.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Раскрыто отношение москвичей к новогоднему оформлению столицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости