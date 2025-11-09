Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

Минздрав назвал тяжелым состояние пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей

Состояние детей, которые пострадали в смертельном ДТП на Крымском мосту, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщил Минздрав Крыма, передает ТАСС.

По его словам, пострадавших 2015 и 2013 годов рождения госпитализировали в Керченскую больницу имени Пирогова. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Авария на автомобильной части Крымского моста произошла вечером 8 ноября. Мужчина за рулем Mercedes двигался со стороны Тамани и решил опередить пассажирский автобус, который следовал по маршруту Краснодар — Севастополь. Водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась. Жертвами аварии стали два человека, еще двое детей пострадали.

