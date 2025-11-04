Россия
23:18, 3 ноября 2025Россия

Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

Под Волгодонском микроавтобус с детьми врезался в произошедшую ранее аварию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Погибших в ДТП под Волгодонском, участниками которого стали два легковых автомобиля и микроавтобус с детской хоккейной командой, может быть больше, чем было заявлено ранее. Об этом сообщает Ura.ru.

Брат девочки, которая ехала в микроавтобусе, рассказал, что всего погибли четыре человека. По его словам, автобус врезался в два легковых автомобиля, которые попали в аварию ранее. Уточняется, что ДТП произошло на трассе Крымск — Волгодонск.

«Мы ехали не на большой скорости, но все равно водитель не успел затормозить, и далее мы въехали в аварию, которая произошла ранее. Поврежденные автомобили были на проезжей части», — поделилась пассажирка автобуса.

Она добавила, что среди пассажиров автобуса было несколько пострадавших. Одну из девочек госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Волгодонском погибли два человека.

