«Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

Путину показали видеообращение потерявшего ноги в боях в Донбассе бойца Джабара

Президенту России Владимиру Путину после окончания Совета по межнациональным отношениям показали с экрана смартфона видеообращение ополченца Донецкой народной республики (ДНР) Рафи Абдул Джабара с позывным Абдула.

Русский доброволец афганского происхождения, потерявший во время боев в Донбассе обе ноги, рассказал российскому лидеру, как проходит его реабилитация. На записи мужчина с протезами нижних конечностей сообщил, что уже начал ходить. Он также пообещал, что «задача, поставленная родиной, будет выполнена».

Разрешите доложиться — начал ходить, через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда Рафи Абдул Джабар участник боев в Донбассе

Путина просили повлиять на отказывавшегося от установки протезов бойца

В 2023 году на Совете по межнациональным отношениям руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал президенту России об Абдуле Рафи Джабаре. Боец потерял обе ноги во время боев в Донбассе, в защите которого он участвует с 2014 года.

Баринов попросил главу государства уговорить Джабара на установку протезов. «Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас», — пояснил глава агентства по делам национальностей.

Фото: Владимир Гердо / Pool / РИА Новости

«Уверен, мы эту проблему обязательно решим», — пообещал тогда Путин.

Через два года Баринов рассказал российскому лидеру о том, что потерявший на фронте ноги доброволец встал на протез и сделал первые шаги. Он также передал политику слова благодарности от бойца. «Сказал: "Я горд и счастлив, что вам есть дело до таких простых солдат, как я"», — процитировал он Абдулу.

В ответ на это Путин передал ополченцу ДНР большой привет и пожелал «всяческих успехов в его будущем здесь в России».

Рафи Джабар рассказал о своем спасении

Рафи Джабар родился в Афганистане, а в 1985 году был перевезен в СССР в волгоградский интернат. В мае 2014 года он приехал в Донбасс в числе первых ополченцев. В 2017 году мужчина подорвался на мине и остался без ног. Боец рассказал, что выжил благодаря людям, пришедшим ради него в больницу для сдачи крови.

«Когда я очнулся после комы, то в окно больницы увидел очередь из людей, кто хотел сдать кровь, чтобы спасти мне жизнь», — рассказывал боец.

По его словам, православный священник Отец Борис попросил свою паству сдать кровь. И на этот зов откликнулось много людей. Среди них были и военные, и студенты, и обычные люди, пришедшие в лечебное учреждение после рабочего дня. «Донецк — единственное в мире место, где за добро мне отплатили добром. Я понимаю, что этот народ никогда не оставит в беде. Эти люди готовы отдать свою кровь, чтобы боец выжил», — утверждал Рафи Джабар.