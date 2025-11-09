Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 9 ноября 2025Бывший СССР

Разведчик рассказал о попытке ВСУ обмануть российских бойцов

Боец ВС РФ: Солдаты ВСУ переодевались в российскую форму во время штурма
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным «Рокс» рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали форму Минобороны РФ. Его слова передают РИА Новости.

По информации источника, разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» находили на уничтоженных опорных пунктах на краснолиманском направлении тела военнослужащих ВСУ в уставной форме ВС РФ.

«Встречались опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. Скорее всего, думали, если наши подойдут, увидят форму пиксельную, то подумают, что наши на позициях сидят», — сообщил разведчик.

Он предположил, что украинские военнослужащие переодевались, чтобы ввести в заблуждение штурмовавших опорный пункт российских бойцов.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины не признает погибших для занижения статистики потерь и хищения выделенных средств. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Сидельник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию после атаки ВС России

    Назван фаворит матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

    Разведчик рассказал о попытке ВСУ обмануть российских бойцов

    Дзюба прокомментировал попытку похищения футболиста сборной России Мостового

    В Белгороде были серьезно повреждены системы энергоснабжения

    Россиянам запретят заводить слишком много банковских карт

    Раскрыты заработки осудивших СВО и выступающих в США популярных артистов

    Тренер «Монако» упрекнул Головина за нереализованный момент в матче чемпионата Франции

    Россиян предупредили о «мошенниках-работодателях»

    Российская семья отравилась домашними соленьями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости