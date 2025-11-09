Боец ВС РФ: Солдаты ВСУ переодевались в российскую форму во время штурма

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным «Рокс» рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали форму Минобороны РФ. Его слова передают РИА Новости.

По информации источника, разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» находили на уничтоженных опорных пунктах на краснолиманском направлении тела военнослужащих ВСУ в уставной форме ВС РФ.

«Встречались опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. Скорее всего, думали, если наши подойдут, увидят форму пиксельную, то подумают, что наши на позициях сидят», — сообщил разведчик.

Он предположил, что украинские военнослужащие переодевались, чтобы ввести в заблуждение штурмовавших опорный пункт российских бойцов.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины не признает погибших для занижения статистики потерь и хищения выделенных средств. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Сидельник.