Россияне пожаловались на нашествие ядовитых жуков после урагана во Вьетнаме

Во Вьетнаме туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков после урагана

Во Вьетнаме туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков томкатов после урагана «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, число жуков резко возросло после урагана в центральной части страны — они забираются в помещения через щели и оставляют ожоги на коже. Ожоги от жуков туристы получают, так как томкаты выделяют токсин педерин, который считается токсичнее яда кобры. После контакта с ядом также может появиться ломота в суставах, тошнота и температура.

Пострадавшие уже обращались к местным врачам, которые прописали им мазь. Чтобы защититься от томкатов, туристы приклеивают скотч на пороги в апартаментах и покупают баллоны со средствами от насекомых.

Ранее россияне застряли во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаэги» — власти прекратили любое паромное сообщение между островами и материком.