Россиянки бросились скупать забытый вид одежды

«Честный знак»: В России начали массово скупать изделия из натурального меха
Кирилл Луцюк

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

С начала 2025 года в России продали больше 133 тысяч изделий из натурального меха. Об этом сообщило издание Shot со ссылкой на «Честный знак».

Самыми популярными материалами оказались овчина, норка, кролик, песец, лиса и нутрия. При этом последние несколько лет тренд был иным: россиянки предпочитали экошубы. Изменение предпочтений объясняют стремлением потребителей к эксклюзивности и подлинности. Сами покупательницы такой продукции объяснили, что выбирают ее за качество и долговечность.

В конце марта этого года уже сообщалось о том, что молодежь вновь стала предпочитать шубы. Актуальность вернувшихся в моду изделий тогда связали с таким микротрендом, как стиль mob wife («жены мафиози»), для которого характерны дорогие качественные вещи, мех и кожа.

В январе 2025 года россиянок призывали отказаться от шуб из натурального меха, так как этот элемент гардероба давно вышел из мировых трендов, хотя в России многие по-прежнему его носят, чтобы демонстрировать достаток.

