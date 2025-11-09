Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:15, 9 ноября 2025Интернет и СМИ

Симоньян возобновила съемки программы через 40 дней после смерти Кеосаяна

Симоньян возобновила съемки программы «ЧТД» через 40 дней после смерти Кеосаяна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возобновила съемки программы «ЧТД» через 40 дней после смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы 'ЧТД', которая выходит вместо его 'Международной пилорамы'», — написала Симоньян.

Ранее глава телеканала RT рассказала, что прошла первый курс химиотерапии. Она подчеркнула, что процедура проводилась в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Схватка дайвера с напавшим на него осьминогом в Турции попала на видео

    Умер звезда сериалов «Каменская» и «Дети Арбата»

    Олимпийский чемпион по биатлону пожаловался на тяжесть работы депутатом

    Стало известно об ударах по подстанциям Хмельницкой и Ровенской АЭС

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Симоньян возобновила съемки программы через 40 дней после смерти Кеосаяна

    Названа стоимость будущего отеля Трампа на месте Генштаба Югославии

    В Сербии захотели построить отель Трампа на месте штаба югославской армии

    Многие люди стесняются обращаться к врачу при проблемах, связанных с дефекацией. Как понять, что пора бить тревогу?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости