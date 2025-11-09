Симоньян возобновила съемки программы через 40 дней после смерти Кеосаяна

Симоньян возобновила съемки программы «ЧТД» через 40 дней после смерти Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возобновила съемки программы «ЧТД» через 40 дней после смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы 'ЧТД', которая выходит вместо его 'Международной пилорамы'», — написала Симоньян.

Ранее глава телеканала RT рассказала, что прошла первый курс химиотерапии. Она подчеркнула, что процедура проводилась в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).