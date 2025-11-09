Мир
Трампа заподозрили в засыпании на ходу

CNN: Трамп заснул во время встречи в Овальном кабинете
Кирилл Луцюк

Фото: Evan Vucci / AP

У противников президента США Дональда Трампа появился повод поднять вопрос об эффективности его работы, после того как по социальным сетям разошлись фотографии, на которых глава Белого дома сидит с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщило CNN.

Как пишет издание, иногда глаза Трампа казались закрытыми, а иногда ему как будто было трудно держать их открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома опубликовала фотографии с мероприятия с подписью «Сонливый дон вернулся». Однако Белый дом заверил, что президент не спал. Более того, он говорил и отвечал на многочисленные вопросы прессы.

В связи с этим CNN напомнило, что разговоры о здоровье Трампа не утихают с тех пор, как он вступил в должность. В октябре президент заявил, что ему сделали МРТ во время медицинского осмотра, но не уточнил причину. Летом стало известно, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность.

Ранее сообщалось, что Трамп заставил вице-президента Джея Ди Вэнса отвечать на каверзные вопросы журналистов после того, как задремал во время пресс-конференции.

