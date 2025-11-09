Условия России по завершению конфликта на Украине назвали справедливыми

Обозреватель Тед Снайдер заявил, что условия России по завершению конфликта на Украине являются обоснованными. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Снайдер подчеркнул, что требования Москвы касаются выполнения данных Западом обещаний по Донбассу и безопасности самой страны. «Это отнюдь не "максимализм", а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания», — указал он.

По мнению журналиста TAC, если Запад продолжит игнорировать требования России, конфликт на Украине не закончится.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине. По его словам, такое невозможно без устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы.