Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 9 ноября 2025Мир

В администрации Трампа назвали фейком одно популярное британское СМИ

Пресс-секретарь Трампа Левитт: «Би-би-си» является фейковым СМИ, искажающим речи
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком популярную британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си». Причиной стал случай, когда СМИ исказил речь президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года, слова члена администрации американского лидера приводит газета The Telegraph.

«Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик "Би-би-си" является дополнительным доказательством того, что они полностью, на 100 процентов фейковое СМИ», — заявила Левитт. По ее словам, оно также транслирует ложь о деятельности Трампа.

Ранее стало известно, что «Би-би-си» сфальсифицировала речь американского президента, которую он произнес в январе 2021 года, об этом писала Telegraph со ссылкой на внутренний документ. В итоге было создано впечатление, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Паром Seabridge после трехдневного простоя отправился обратно в Турцию

    В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагогов

    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города через ИИ

    Рютте поймали на противоречиях из-за ядерной риторики России

    Сенатор раскритиковал генсека НАТО после слов о России

    Арабские страны отказались восстанавливать Газу на условиях США

    Назван ведущий к онкологическому заболеванию «красный флаг» организма

    В администрации Трампа назвали фейком одно популярное британское СМИ

    Глава Пентагона указал на слишком медленную скорость поставки оружия союзникам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости