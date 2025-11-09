Пресс-секретарь Трампа Левитт: «Би-би-си» является фейковым СМИ, искажающим речи

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком популярную британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си». Причиной стал случай, когда СМИ исказил речь президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года, слова члена администрации американского лидера приводит газета The Telegraph.

«Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик "Би-би-си" является дополнительным доказательством того, что они полностью, на 100 процентов фейковое СМИ», — заявила Левитт. По ее словам, оно также транслирует ложь о деятельности Трампа.

Ранее стало известно, что «Би-би-си» сфальсифицировала речь американского президента, которую он произнес в январе 2021 года, об этом писала Telegraph со ссылкой на внутренний документ. В итоге было создано впечатление, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме.