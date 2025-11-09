Британцы сожгли гигантское чучело премьера Стармера в честь ночи Гая Фокса

Огромное чучело премьер-министра Великобритании Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса на юге Англии. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.

Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Соединенном Королевстве 5 ноября. Но мероприятие в Эденбридже в этом году прошло в субботу, 8 ноября.

На масштабное мероприятие пришли тысячи местных жителей. После 18:00 (21:00 мск) началась факельная процессия. Участники мероприятия в костюмах епископа, певчих церковного хора, а также чучел Гая Фокса и Анны Болейн с отрубленной головой прошли по улицам города.

Вдоль маршрута собрались тысячи зрителей, которые с участниками масштабной процессии скандировали: «Cожжем предателя Стармера!».

За процессией проследовали сборщики пожертвований на благотворительность. Глашатай призывал людей жертвовать деньги для нуждающихся, если у них «что-то осталось после Стармера».

Ранее британские СМИ написали, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.

В конце октября Кир Стармер объявил, что так называемая «коалиция желающих» работает над отправкой военного контингента на Украину в случае завершения конфликта.