Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:27, 9 ноября 2025Мир

В Британии сожгли огромное чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

Британцы сожгли гигантское чучело премьера Стармера в честь ночи Гая Фокса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Огромное чучело премьер-министра Великобритании Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса на юге Англии. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.

Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Соединенном Королевстве 5 ноября. Но мероприятие в Эденбридже в этом году прошло в субботу, 8 ноября.

На масштабное мероприятие пришли тысячи местных жителей. После 18:00 (21:00 мск) началась факельная процессия. Участники мероприятия в костюмах епископа, певчих церковного хора, а также чучел Гая Фокса и Анны Болейн с отрубленной головой прошли по улицам города.

Вдоль маршрута собрались тысячи зрителей, которые с участниками масштабной процессии скандировали: «Cожжем предателя Стармера!».

За процессией проследовали сборщики пожертвований на благотворительность. Глашатай призывал людей жертвовать деньги для нуждающихся, если у них «что-то осталось после Стармера».

Ранее британские СМИ написали, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.

В конце октября Кир Стармер объявил, что так называемая «коалиция желающих» работает над отправкой военного контингента на Украину в случае завершения конфликта.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Названо количество пенсионеров в России

    Призер ОИ-2004 назвал футбол самым бесполезным видом спорта

    Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео

    Американский военный указал на фатальную ошибку Зеленского

    В Афганистане женщинам без паранджи запретили посещать больницы

    Украинский военный рассказал о собственном спасении бойцами ВС России от БПЛА ВСУ

    В Британии сожгли огромное чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

    Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

    Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости