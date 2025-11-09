Росстандарт: В дилерской сети ограничили продажи Lada Largus с 21 октября

В дилерской сети с 21 октября ограничили продажи Lada Largus, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Там сообщили, что ограничения действуют на время анализа информации, исследования материалов и тестирования компонентов автомобилей. Проверка началась после обращения Национального автомобильного союза.

Ведомство запросило у «АвтоВАЗа» данные о возможном несоответствии модели требованиям технического регламента Таможенного союза. Компания проинформировала Росстандарт о принимаемых мерах, направленных «на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса».

Производитель уточнил, что при обращении владельцев Lada Largus ремонтируется по гарантии, повторных обращений на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» готов для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.