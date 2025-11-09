Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:09, 9 ноября 2025Экономика

В дилерской сети ограничили продажи Lada Largus

Росстандарт: В дилерской сети ограничили продажи Lada Largus с 21 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В дилерской сети с 21 октября ограничили продажи Lada Largus, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Там сообщили, что ограничения действуют на время анализа информации, исследования материалов и тестирования компонентов автомобилей. Проверка началась после обращения Национального автомобильного союза.

Ведомство запросило у «АвтоВАЗа» данные о возможном несоответствии модели требованиям технического регламента Таможенного союза. Компания проинформировала Росстандарт о принимаемых мерах, направленных «на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса».

Производитель уточнил, что при обращении владельцев Lada Largus ремонтируется по гарантии, повторных обращений на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» готов для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    Азаров предрек Украине разрушение при Зеленском

    Назван способ научить ребенка плавать за 45 минут

    Военкор оценил положение ВСУ в районе Красноармейска

    На севере Украины зафиксировали «чрезвычайную ситуацию военного характера»

    В Раде предрекли судьбу Зеленского

    В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков

    Дандыкин высказался о положении ВСУ в Красноармейске

    Посещение делегацией НАТО бригады «Хартия» назвали плохим сигналом для Зеленского

    В России предложили создать брачное агентство для участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости