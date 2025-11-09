Россия
В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над Россией беспилотниках ВСУ

Минобороны: За минувшую ночь над Россией были сбиты 44 беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшую ночь над Россией были сбиты 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что все дроны ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего беспилотников — 43 — были перехвачены и уничтожены над Брянской областью в период с 23:00 8 ноября до 7:00 9 ноября. Еще один беспилотник сбили над территорией Ростовской области.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что силы ПВО в ночь на 8 ноября сбили 79 БПЛА над десятью регионами России. В свою очередь ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Российская армия запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов».

