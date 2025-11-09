Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 9 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цель ударов по энергетике Украины

Чепа: Цель ударов по энергетике Украины — вывод из строя военных объектов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Цель ударов Вооруженных сил России по объектам энергетики Украины — вывод из строя объектов военного назначения, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О задачах российской армии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наша основная цель ударов по объектам энергетики Украины — это вывод из строя объектов военного назначения, а также объектов инфраструктурного назначения, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины», — поделился Чепа.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные теплоэлектростанции страны приостановили работу. Станции перестали генерировать электроэнергию после ночной атаки российских войск по украинской энергетической инфраструктуре.

При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков призвал не доверять заявлениям Украины об отключении государственных теплоэлектростанций. Он объяснил, что Киев может таким образом преследовать цели, связанные с финансированием из Европы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия завершения конфликта на Украине

    Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

    Оценены шансы «Крыльев Советов» отобрать очки у «Зенита» в матче РПЛ

    Нарколог раскрыл связанное с алкоголем простое правило

    В России назвали цель ударов по энергетике Украины

    В Малави заявили о выезде девушек на работу в Россию

    Лавров заявил о неудаче США в переговорах с Зеленским

    Опубликованы первые секунды жесткого ДТП с участием Lamborghini криптобизнесмена

    Дипломат заявил о невозможности наносить обезоруживающие ядерные удары

    Филиппинские города опустели из-за супертайфуна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости