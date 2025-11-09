В российском регионе столкнулись два теплохода

В Ростовской области столкнулись 2 теплохода, пострадавших нет

В Ростовской области на реке Дон столкнулись два теплохода, пострадавших нет. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Надзорное ведомство установило, что 9 ноября столкнулись теплоходы «Клавдия» и «Опал». В результате никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

«Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с двумя пассажирами. В результате женщине удалось выбраться, ее спутнику — нет.