Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в российском регионе

В Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой, есть жертва

В Ростовской области сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами, есть жертва. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России.

Агентству пояснили, что все произошло в районе станицы Старочеркасской в российском регионе. В лодке находились женщина и мужчина.

После столкновения оба оказались в водоеме. Жительнице Ростовской области удалось выбраться, ее спутнику — нет.

Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что на Сахалине мужчину в лодке унесло в море.

Еще раньше похожий случай был зарегистрирован в Хабаровском крае. Тогда мужчина в 200-литровой бочке оказался в открытом море. Спасти россиянина не удалось.