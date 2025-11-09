ВС РФ ликвидировали украинского диверсанта

В Харьковской области ВС РФ ликвидировали украинского информационного диверсанта

Российская администрация Харьковской области сообщила о ликвидации украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко. Об этом пишет официальный Telegram-канал Управления внутренних дел региона (УВД).

По информации источника, был уничтожен диверсант, занимавшийся созданием и распространением ложного контента о ходе специальной военной операции (СВО). Также Бондаренко создавал антироссийскую пропаганду для зарубежных СМИ.

«В рамках преступной деятельности осуществлял оперативное планирование информационных кампаний и координацию агентуры влияния с зарубежными экспертами, организовывал поставки контента из зоны СВО», — говорится в публикации.

УВД уточняет, что боец был известен под позывным Бандерос и служил в 13-й бригаде Нацгвардии Украины, руководя подрывной информационной деятельностью.

