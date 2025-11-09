Бывший СССР
Захарова двумя словами оценила масштабы дезертирства в ВСУ

Захарова иронично прокомментировала рекордные показатели дезертирства в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила рекордные показатели дезертирства в ВСУ. В эфире телеканала ТВЦ она выступила с емким призывом: «Тикайте, хлопцы!».

Российский дипломат обратила внимание на сообщения российских силовых структур о том, что октябрь этого года стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: "Тикайте, хлопцы!"» — с иронией отметила она.

Как уточняется, причинами бегства украинских военнослужащих с позиций служат чаще всего принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в октябре на Украине зафиксирован новый рекорд по дезертирству в армии. Так, из Вооруженных сил Украины сбежали 21 602 человека.

При этом лидерство по дезертирам до недавнего времени оставалось за маем 2025 года, когда было заведено 19 900 уголовных дел по статьям «самовольное оставление части» и «дезертирство».

Ранее боец с позывным Куба рассказал, что украинские военные у населенного пункта Красногорское в Запорожской области расстреливали сослуживцев за попытку дезертирства.

