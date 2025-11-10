Россия
12:14, 10 ноября 2025

Стало известно о подорвавшем себя гранатой в Курской области ахматовце

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец с позывным Лето подорвал себя гранатой во время боя в Курской области. Об этом стало известно из поста в Telegram одного из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Как рассказал Аид, ахматовец Лето участвовал в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) — командир назвал его «диверсантом из отряда Д». Во время одного из боев он получил шесть пулевых ранений. Вероятно, бойцу угрожало попадание в плен, так как, говоря о самоподрыве военного, Аид сообщает, что тот остался верен присяге до конца.

В районе какого населенного пункта и когда именно проходил упомянутый бой, не уточняется. Был ли боец представлен к государственным наградам, неизвестно.

Ранее сообщалось, что северокорейский боец также подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена ВСУ.

    Все новости