Стало известно о подорвавшем себя гранатой в Курской области ахматовце

Командир «Ахмата» Аид: Боец с позывным Лето подорвал себя в бою под Курском

Боец с позывным Лето подорвал себя гранатой во время боя в Курской области. Об этом стало известно из поста в Telegram одного из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Как рассказал Аид, ахматовец Лето участвовал в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) — командир назвал его «диверсантом из отряда Д». Во время одного из боев он получил шесть пулевых ранений. Вероятно, бойцу угрожало попадание в плен, так как, говоря о самоподрыве военного, Аид сообщает, что тот остался верен присяге до конца.

В районе какого населенного пункта и когда именно проходил упомянутый бой, не уточняется. Был ли боец представлен к государственным наградам, неизвестно.

Ранее сообщалось, что северокорейский боец также подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена ВСУ.